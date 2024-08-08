На вопрос "как дела" почему-то не ответил: как сейчас выглядит "Z-военкор" Поддубный (видео)

У него обожжено как минимум 35% тела и другие травмы

Известный российский пропагандист Евгений Поддубный, о гибели которого накануне сообщили российские СМИ, жив, для лечения его перевезли в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Он получил ранение в Курской области, куда прибыл для освещения боевых действий, происходящих там, но в его машину прилетел дрон.

Видео с кадрами перевозки пропагандиста публикуют росСМИ. В Москву его доставили вертолетом. Он в сознании, общался с врачами, но вот на вопрос одного из медиков "как дела" почему-то не ответил. Видно, что у него обширные ожоги, сильно пострадало лицо.

По информации Mash Поддубный оперативно помещен в нейрохирургическую реанимацию. Его состояние — тяжёлое. Хотя глубокого обследования пропагандисту пока не провели, у него уже диагностированы ожоги не менее 35% тела, ушиб мозга, множественные закрытые переломы и осколочные ранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Евгении Поддубном. Он специализировался на освещении войн, которые вела Россия — против Чечни, Грузии, Украины. Делал репортажи из Сирии и Ирака. С начал полномасштабной войны Поддубный активно освещал ее, перекручивая факты. В 2022 году за свою пропагандистскую деятельность он попал под санкции Запада.