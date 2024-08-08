На запитання "як справи" чомусь не відповів: як зараз виглядає "Z-воєнкор" Піддубний (відео)

У нього обпечено щонайменше 35% тіла та інші травми

Відомий російський пропагандист Євгеній Піддубний, про загибель якого напередодні повідомили російські ЗМІ, живий, для лікування його перевезли до інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського у Москві. Він отримав поранення в Курській області, куди прибув для висвітлення бойових дій, що відбувалися там, але в машину прилетів дрон.

Відео із кадрами перевезення пропагандиста публікують росЗМІ. До Москви його доправили гелікоптером. Він у свідомості, спілкувався з лікарями, але на запитання одного з медиків "як справи" чомусь не відповів. Видно, що у нього великі опіки, сильно постраждало обличчя.

За інформацією Mash Піддубний оперативно поміщений у нейрохірургічну реанімацію. Його стан — тяжкий. Хоча глибокого обстеження пропагандисту поки що не провели, у нього вже діагностовано опіки не менше 35% тіла, забій мозку, множинні закриті переломи та осколкові поранення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Євгенія Піддубного. Він спеціалізувався на висвітленні воєн, які вела Росія проти Чечні, Грузії, України. Робив репортажі із Сирії та Іраку. З початку повномасштабної війни Піддубний активно висвітлював її, перекручуючи факти. у 2022 році за свою пропагандистську діяльність він потрапив під санкції Заходу.