Укр

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: какая существовала угроза

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Тревога Новость обновлена 07 августа 2024, 10:23
Тревога. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Покраснел" Киев и 8 областей

В 9:40, 7 августа в Украине на значительной части территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность, в частности, существовала и для Киева и области. В 10:12 пошли отбои воздушной тревоги, в 10:17 опасность удара баллистикой с северо-восточного направления была отменена.

"Отбой опасности применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", — сообщили в Воздушных Силах Украины.

Опасность существовала для:

  • Киева
  • Киевщины
  • Черниговщины
  • Сумщины
  • Полтавщины
  • Черкасчины
  • Днепропетровщины
  • Кировоградщины
  • Харьковщины

Баллистическое вооружение отличается тем, что большую часть полета эта ракета совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. По своим тактико-техническим данным баллистическая ракета, выпускаемая из оперативно-тактического комплекса, занимает промежуточное место между тактическими и стратегическими ракетами. Почти все баллистические ракеты представляют собой очень сложную цель для перехвата средствами противовоздушной обороны.

Как рассказывал Телеграф, во вторник, 6 августа спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины провели операцию в северной части Черного моря. Они совершили результативный налет на Тендровскую косу и показали видео.

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#Война #Угроза #Воздушная тревога