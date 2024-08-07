В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: какая существовала угроза

"Покраснел" Киев и 8 областей

В 9:40, 7 августа в Украине на значительной части территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность, в частности, существовала и для Киева и области. В 10:12 пошли отбои воздушной тревоги, в 10:17 опасность удара баллистикой с северо-восточного направления была отменена.

"Отбой опасности применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", — сообщили в Воздушных Силах Украины.

Опасность существовала для:

Киева

Киевщины

Черниговщины

Сумщины

Полтавщины

Черкасчины

Днепропетровщины

Кировоградщины

Харьковщины

Баллистическое вооружение отличается тем, что большую часть полета эта ракета совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. По своим тактико-техническим данным баллистическая ракета, выпускаемая из оперативно-тактического комплекса, занимает промежуточное место между тактическими и стратегическими ракетами. Почти все баллистические ракеты представляют собой очень сложную цель для перехвата средствами противовоздушной обороны.

Как рассказывал Телеграф, во вторник, 6 августа спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины провели операцию в северной части Черного моря. Они совершили результативный налет на Тендровскую косу и показали видео.