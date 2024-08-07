У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: яка існувала загроза
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"Почервонів" Київ та 8 областей
О 9:40 середи, 7 серпня в Україні на значній частині території України оголосили повітряну тривогу. Небезпека зокрема існувала й для Києва та області. О 10:12 пішли відбої повітряної тривоги, о 10:17 небезпеку удару балістикою з північно-східного напрямку скасували.
"Відбій загрози застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", — повідомили у Повітряних Силах України.
Небезпека існувала для:
- Києва
- Київщини
- Чернігівщини
- Сумщини
- Полтавщини
- Черкащини
- Дніпропетровщини
- Кіровоградщини
- Харківщини
Балістичне озброєння відрізняється тим, що більшу частину польоту ця ракета здійснює по балістичній траєкторії, тобто перебуває в некерованому русі. За своїми тактико-технічними даними балістична ракета, що випускається з оперативно-тактичного комплексу, посідає проміжне місце між тактичними та стратегічними ракетами. Майже всі балістичні ракети є дуже складною ціллю для перехоплення засобами протиповітряної оборони.
Як розповідав "Телеграф", у вівторок, 6 серпня спецназівці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України провели операцію у північній частині Чорного моря. Вони здійснили результативний наліт на Тендрівську косу та показали відео.