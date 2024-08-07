У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: яка існувала загроза

"Почервонів" Київ та 8 областей

О 9:40 середи, 7 серпня в Україні на значній частині території України оголосили повітряну тривогу. Небезпека зокрема існувала й для Києва та області. О 10:12 пішли відбої повітряної тривоги, о 10:17 небезпеку удару балістикою з північно-східного напрямку скасували.

"Відбій загрози застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", — повідомили у Повітряних Силах України.

Небезпека існувала для:

Києва

Київщини

Чернігівщини

Сумщини

Полтавщини

Черкащини

Дніпропетровщини

Кіровоградщини

Харківщини

Балістичне озброєння відрізняється тим, що більшу частину польоту ця ракета здійснює по балістичній траєкторії, тобто перебуває в некерованому русі. За своїми тактико-технічними даними балістична ракета, що випускається з оперативно-тактичного комплексу, посідає проміжне місце між тактичними та стратегічними ракетами. Майже всі балістичні ракети є дуже складною ціллю для перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Як розповідав "Телеграф", у вівторок, 6 серпня спецназівці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України провели операцію у північній частині Чорного моря. Вони здійснили результативний наліт на Тендрівську косу та показали відео.