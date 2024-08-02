В Одессе раздались громкие взрывы: что известно (фото)

Россияне запустили ракеты из временно оккупированного Крыма

В пятницу днем, 2 августа, в Одессе раздалась серия громких взрывов. Воздушная тревога в регионе началась в 13:53, а уже через несколько минут жители услышали первый взрыв.

Об этом сообщает "7 канал. Одесса". Сообщение сделали в своем Telegram.

Мониторинговые паблики сообщали об угрозе баллистики из Крыма. По предварительной информации, россияне запустили ракеты по Одессе из Красноперекопского района и района мыса Фиолент.

Через полчаса, в 14:28 мониторинговые каналы сообщили о новом выходе баллистики. Через минуту в Одессе снова раздался мощный взрыв.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

В местных пабликах появилось фото задымления после взрыва.

Некоторые каналы утверждают, что на фото удачная работа украинского ПВО.

В 15:14 в области раздался отбой воздушной тревоги. Пока официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ночью жителей Курска разбудили взрывы. В ночь на 2 августа исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщал о ракетной опасности и об атаке БПЛА.