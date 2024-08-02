В Одесі пролунали гучні вибухи: що відомо (фото)

Росіяни запустили ракети з тимчасово окупованого Криму

У п’ятницю вдень, 2 серпня, в Одесі пролунала серія гучних вибухів. Повітряна тривога в регіоні розпочалася о 13.53, а вже за кілька хвилин жителі почули перший вибух.

Про це повідомляє "7 канал. Одеса". Допис зробили у своєму Telegram.

Моніторингові пабліки повідомляли про загрозу балістики з Криму. За попередньою інформацією, росіяни запустили ракети по Одесі з Красноперекопського району та району мису Фіолент.

За пів години, о 14:28 моніторингові канали повідомили про новий вихід балістики. За хвилину в Одесі знову пролунав потужний вибух.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

В місцевих пабліках з’явилося фото задимлення після вибуху.

Деякі канали стверджують, що на фото вдала робота української ППО.

О 15:14 в області пролунав відбій повітряної тривоги. Наразі офіційної інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що вночі мешканців Курська розбудили вибухи. У ніч проти 2 серпня, виконувач обов’язків губернатора регіону Олексій Смирнов повідомляв про ракетну небезпеку та про атаку БПЛА.