Пьяные и на Z-авто: военные РФ открыли огонь по гражданским в России

Подозреваемые уже задержаны

В Курской области в России неизвестные в военной форме открыли огонь по машине с гражданскими, в результате чего один из пассажиров получил ранения. Военных уже задержали.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что российские бойцы, передвигавшиеся на машине "Лада Приора", во время ареста были пьяны.

По данным полиции, стрельба началась 24 июля вечером, тогда военные в районе села Мартыновки в Суджанском районе открыли огонь по гражданским тоже в "Ладе Приоре".

"В машине было два человека — 21-летний пассажир получил ранения и был госпитализирован. Пострадавшие рассказали, что стрелявшие были одеты в форму военнослужащих", — говорится в сообщении.

Уже в 11:00 по киевскому времени 25 июля российские медиа сообщили, что военнослужащие, стрелявшие в "Приору" в Курской области, задержаны, но они пьяны.

Отмечается, что правоохранители арестовали четырех военнослужащих в 6 утра в состоянии алкогольного опьянения. Они передвигались на "Ладе" с символом Z в районе урочища Кочегуры.

По данным ФСБ, именно по этому авто военные открыли огонь по гражданским в Мартыновке.

Напомним, в России военные не в первый раз начинают стрельбу. Ведь в начале июля в Белгороде боец РФ начал стрелять в пункте военной дислокации. В результате были погибшие и пострадавшие.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ эпически сбили российский боевой самолет. В сети уже показали видео.