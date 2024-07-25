П’яні та на Z-авто: військові РФ відкрили вогонь по цивільним в Росії

Підозрюваних вже затримано

У Курській області в Росії невідомі в військовій формі відкрили вогонь по машині з цивільними, внаслідок чого один з пасажирів отримав поранення. Військових вже затримали.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що російські бійці, які пересувались на машині "Лада Пріора", під час арешту вони були п'яні.

За даними поліції, стрілянина розпочалась 24 липня ввечері, тоді військові у районі села Мартинівки у Суджанському районі відкрили вогонь по цивільним теж у "Ладі Пріорі".

"У машині було двоє людей — 21-річний пасажир отримав поранення і був госпіталізований. Постраждалі розповіли, що стрілючі були одягнені у форму військовослужбовців", — йдеться у повідомлені.

Вже об 11:00 за київським часом 25 липня російські медіа повідомили, що військовослужбовців, які стріляли у "Пріору" в Курській області, затримано, але вони п'яні.

Зазначається, що правоохоронці арештували чотирьох військовослужбовців о 6 ранку у стані алкогольного сп'яніння. Вони пересувалися на "Ладі" із символом Z у районі урочища Кочегури.

За даними ФСБ, саме з цього авто військові відкрили вогонь по цивільним у Мартинівці.

Нагадаємо, в Росії військові не вперше починають стрілянину. Адже на початку липня у Бєлгороді боєць РФ почав стріляти у пункті військової дислокації. Внаслідок цього були загиблі та постраждалі.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ епічно збили російський бойовий літак. В мережі вже показали відео.