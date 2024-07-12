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Самі себе перестріляють: у Росії військовий відкрив стрілянину та вбив своїх "товаришів"

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Поки невідомо, чому він почав стріляти Новина оновлена 12 липня 2024, 10:53
Поки невідомо, чому він почав стріляти. Фото росЗМІ

Стрілок втік, прихопивши з собою зброю

Українцям поки не варто чекати, що росіяни самі себе перестріляють або поздають персональні дані про колег, але певні позитивні тенденції є. У Бєлгородській області військовий відкрив стрілянину у пункті військової дислокації, є загиблі та поранені.

Після цього він втік, прихопивши з собою кулемет Калашнікова та набої. Про це пише російський телеграм-канал "База".

Інформація про стрілянину у пункті дислокації у прикордонній з Україною області з’явилась зранку 12 липня. Ймовірно, інцидент стався вночі чи рано зранку.

Військовослужбовець відкрив стрілянину, причина та мотиви поки невідомі. Є загиблі та поранені, але джерело не наводить їхню кількість. Інформація уточнюється.

"База" пише, ніби військовослужбовець втік з кулеметом Калашнікова. З собою він взяв ще 70 набоїв. Стрілка шукають, в одному з невказаних районів Бєлгородської області оголосили план "Перехоплення".

Зазначимо, що у Бєлгородській області вже довгий час відчувають як це ― жити під час війни. Це розуміють цивільні, які нерідко прокидаються від вибухів у містах, та військові, по базах яких і "прилітає". Вони більше не можуть відчувати себе в безпеці, перебуваючи на території власної країни.

Ще більш непереливки росіянам буде згодом. Велика Британія дозволила використовувати Storm Shadow для ударів по військових об’єктах у глибині Росії. Враховуючи дальність ракет, декілька областей будуть доступними для атак. Серед них і Бєлгород.

Раніше "Телеграф" писав про чергову атаку дронів на нафтобази у Росії. Під удар потрапили два об’єкти у Краснодарському краї.

Теги:
#Росія #Загиблі #Бєлгородська область #Військовий