Сами себя перестреляют: в России военный открыл стрельбу и убил своих "товарищей"

Стрелок скрылся, прихватив с собой оружие

Украинцам пока не стоит ожидать, что россияне сами себя перестреляют или сдадут персональные данные о коллегах, но определенные положительные тенденции есть. В Белгородской области военный открыл стрельбу в пункте военной дислокации, есть погибшие и раненые.

После этого он скрылся, прихватив с собой пулемет Калашникова и патроны. Об этом пишет российский Телеграм-канал "База".

Информация о стрельбе в пункте дислокации в приграничной с Украиной области появилась утром 12 июля. Вероятно, инцидент произошел ночью или рано утром.

Военнослужащий открыл стрельбу, причины и мотивы пока неизвестны. Есть погибшие и раненые, но источник не приводит их количество. Информация уточняется.

"База" пишет, будто военнослужащий скрылся с пулеметом Калашникова. С собой он взял еще 70 патронов. Стрелка ищут, в одном из неуказанных районов Белгородской области объявили план "Перехват".

Отметим, что в Белгородской области уже долгое время чувствуют, как это жить во время войны. Это понимают гражданские, нередко просыпающиеся от взрывов в городах, и военные, по базам которых и "прилетает". Они больше не могут чувствовать себя в безопасности, находясь на территории своей страны.

Еще больше не поздоровится россиянам позже. Великобритания разрешила использовать Storm Shadow для ударов по военным объектам в глубине России. Учитывая дальность ракет, несколько областей потенциально могут оказаться под атакой. Среди них и Белгород.

Ранее "Телеграф" писал об очередной атаке дронов на нефтебазы в России. Под удар попали два объекта в Краснодарском крае.