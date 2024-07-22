Как можно устать от войны, не воюя? Ветеран четко обратился к украинцам

Для того чтобы люди начали "включаться", должно быть максимально плохо

В Украине нередко можно услышать от людей, которые не воюют, что они устали от войны. Однако они не видели войну такой, какой она есть на самом деле, какой ее видят украинские воины изо дня в день.

Такое мнение выразил ветеран "Азова", ныне — 3-й ОШБр, старший инструктор в учебном центре "Резервист" Виталий Скидан ("Бойко") в материале "Телеграфа": "На Украину напали, женщин насилуют, детей убивают, какая еще нужна мотивация служить?".

"Люди говорят, что они устали от войны. Как можно устать от войны, не воюя? Надо сначала ее увидеть такой, как она есть, чтобы так говорить. И даже если война закончится завтра, впереди у нас еще много работы", — говорит Скидан.

Он подчеркнул, что для того, чтобы люди начали "включаться", должно быть максимально плохо. Чем хуже, тем лучше.

"Чем хуже ситуация у нас в стране, тем активнее и сплоченнее становятся люди. А нам это необходимо — стать нацией", — объяснил свою точку зрения наш собеседник.

С самого начала полномасштабного вторжения украинцы объединились и стали единым целым, каждый помогал. А сейчас ситуация изменилась. Скидан отмечает, что необходимо стать той нацией, которая была в марте 2022.

"В марте 2022-го Украина была нацией, все помогали, а потом разошлись. Мы объединяемся только в самые сложные моменты. Если станем той нацией, какой были тогда, это будет феноменально", — резюмировал воин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доброволец 57-й омпбр ВСУ Александр Роменский рассказал, как общаться с бойцами с посттравматическим стрессовым расстройством.