Як можна втомитись від війни, не воюючи? Ветеран чітко звернувся до українців

Для того, щоб люди почали "включатися", має бути максимально погано

В Україні нерідко можна почути від людей, які не воюють, що вони втомились від війни. Однак вони не бачили війну такою, якою вона є насправді, якою її бачать українські воїни день у день.

Таку думку висловив ветеран "Азова", нині — 3-й ОШБр, старший інструктор у навчальному центрі "Резервіст" Віталій Скидан ("Бойко") у матеріалі "Телеграфа": "На Україну напали, жінок ґвалтують, дітей вбивають, яка ще потрібна мотивація служити?".

"Люди кажуть, що вони втомилися від війни. Як можна втомитися від війни, не воюючи? Треба спочатку її побачити такою, як вона є, щоб так говорити. І навіть якщо війна закінчиться завтра, попереду у нас ще багато роботи", — каже Скидан.

Він наголосив, що для того, щоб люди почали "включатися", має бути максимально погано. Чим гірше, тим краще.

"Чим гірша ситуація у нас у країні, тим активнішими й згуртованішими стають люди. А нам це необхідно — стати нацією", — пояснив свою думку наш співрозмовник.

Із самого початку повномасштабного вторгнення українці об’єдналися та стали єдиним цілим, кожен допомагав. А зараз ситуація змінилася. Скидан зазначає, що необхідно стати тією нацією, яка була у березні 2022 року.

"У березні 2022-го Україна була нацією, всі допомагали, а потім розійшлися. Ми об’єднуємося лише у найскладніші моменти. Якщо станемо тією нацією, якою були тоді, це буде феноменально", — резюмував воїн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що доброволець 57-й омпбр ЗСУ Олександр Роменський розповів, як спілкуватися з бійцями з посттравматичним стресовим розладом.