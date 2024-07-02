По всей Украине объявили воздушную тревогу: в чем причина

По состоянию на 16:50 пусков ракет зафиксировано не было

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу во всех областях. В России взлетел самолет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Об этом сообщили в Воздушных Силах Украины. Гражданам напомнили, что до отбоя тревоги лучше находиться в укрытиях.

"Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Слит МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — сказано в сообщении.

В мониторинговых каналах добавили, что в 16:48 стало известно о взлете второго самолета МиГ-31К с того же аэродрома. Пусков ракет пока что зафиксировано не было.

Напомним, что истребитель МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал". Эта аэробалистическая ракета может поражать цели до 2000 км и, вдобавок к этому, может нести ядерный заряд. "Кинжалы" трудно сбивать системам ПВО из-за большой скорости полета — 4080 м/c или 14 688 км/ч. Именно поэтому, когда в воздух поднимается носитель ракет МиГ-31К, то тревогу объявляют для всех областей Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Харькове прогремели взрывы. В одном из районов города поднимается густой черный дым, горожан просят оставаться в укрытиях.