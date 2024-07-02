По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Станом на 16:50 пусків ракет зафіксовано не було

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу в усіх сферах. У Росії злетів літак МіГ-31К із аеродрому Саваслейка.

Про це повідомили у Повітряних Силах України. Громадянам нагадали, що до відбою тривоги краще перебувати в укриттях.

"Увага! Ракетна небезпека на всій території України! Злити МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — сказано в повідомленні.

У моніторингових каналах додали, що о 16:48 стало відомо про зліт другого літака МіГ-31К з того ж аеродрому. Пусків ракет поки що зафіксовано не було.

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал". Ця аеробалістична ракета може вражати цілі до 2000 км і на додаток до цього може нести ядерний заряд. "Кинджали" важко збивати системам ППО через велику швидкість польоту — 4080 м/c або 14 688 км/год. Саме тому, коли у повітря підіймається носій ракет МіГ-31К, то тривогу оголошують для всіх областей України.

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