Очень близко к фронту: Зеленский прибыл на Донбасс, рассказал важные детали поездки (видео)

Владимир Зеленский представил военным нового командующего Объединенных сил

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командующими Силами обороны прибыл в прифронтовой город на востоке. Глава государства представил нового командующего Объединенных сил ВСУ Гнатова и заслушал доклады непосредственно с позиций.

Об этом сообщается на странице президента в Telegram. Так, Зеленский опубликовал видео с Покровска — города, который расположен в нескольких десятках километров от линии фронта.

Туда он прибыл вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенных сил ВСУ Андреем Гнатовым.

"Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады прямо с позиций. Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю бригаду – абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков", — рассказал президент.

Также верховный главнокомандующий провел детальное совещание по безопасности и поддержке людей.

"Много вопросов. И по обеспечению жизни – вода, социальные вопросы, эвакуация, и помощь обороне, и восстановление жилья", — сказал он.

Кроме того президент рассказал, что после этой поездки у него будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения.

"Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", — говорит глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем ВСУ. Таким образом глава государства утвердил соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).