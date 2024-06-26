Дуже близько до фронту: Зеленський прибув на Донбас, розповів про важливі деталі поїздки (відео)

Володимир Зеленський представив військовим нового командувача Об’єднаних сил

Президент України Володимир Зеленський разом із командувачами Сил оборони прибув до прифронтового міста на сході. Глава держави представив нового командувача Об’єднаних сил ЗСУ Гнатова та заслухав доповіді безпосередньо з позицій.

Про це повідомляється на сторінці президента у Telegram. Так, Зеленський опублікував відео з Покровська — міста, яке розташоване за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Туди він прибув разом із головкомом ЗСУ Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Андрієм Гнатовим.

"Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам.", — розповів президент.

Також верховний головнокомандувач провів детальну нараду щодо безпеки та підтримки людей.

"Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла.", — сказав він.

Крім того, президент розповів, що після цієї поїздки він матиме окрему розмову в Києві, у тому числі з чиновниками, які мають бути і тут, і в інших місцях біля фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення.

"Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки.", — каже глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем ЗСУ. Таким чином, глава держави затвердив відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).