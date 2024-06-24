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Зеленський звільнив командувача Об'єднаними силами ЗСУ Содоля та сказав, хто буде замість нього

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Facebook Новина оновлена 24 червня 2024, 20:51

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Про це очільник держави повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення.

Повний текст новини читайте за посиланням: На тлі гучних скандалів: Зеленський звільнив командувача Об'єднаними силами ЗСУ Содоля та повідомив, хто буде замість нього