Зеленський звільнив командувача Об'єднаними силами ЗСУ Содоля та сказав, хто буде замість нього

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Про це очільник держави повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення.

Повний текст новини читайте за посиланням: На тлі гучних скандалів: Зеленський звільнив командувача Об'єднаними силами ЗСУ Содоля та повідомив, хто буде замість нього