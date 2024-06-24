Укр

Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля и сказал, кто будет вместо него

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Автор
Facebook.com Новость обновлена 24 июня 2024, 20:51

Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного вечернего обращения.

Полный текст новости читайте по ссылке: На фоне громких скандалов: Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля и сообщил, кто будет вместо него