Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля и сказал, кто будет вместо него

Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного вечернего обращения.

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