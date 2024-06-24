Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля и сказал, кто будет вместо него
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Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.
Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного вечернего обращения.
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