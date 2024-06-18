США затягивают обучение пилотов на F-16: нардеп объяснила, чего боятся союзники

Украина всячески пытается объяснить США, что самолеты F-16 крайне необходимы для защиты от ударов РФ

Союзники Украины из США боятся передавать самолеты F-16, так как опасаются эскалации войны. Они намеренно затягивают обучение украинских пилотов, создавая угрозу, что к концу 2024 года обученных людей будет меньше, чем самолетов.

Об этом заявила глава специальной парламентской комиссии по вооружению боеприпасов и депутат от "Голоса" Александра Устинова. В комментарии Radio NV она объяснила, что страны Европы всячески пытаются подтолкнуть американцев ускорить этот процесс.

Нардеп напомнила, что проблема так называемой "эскалации" существует с первых дней полномасштабного вторжения. Союзники опасались передавать танки, старые МиГ из Польши, гаубицы, РСЗО HIMARS, ЗРК Patroit и другое вооружение, которое использовали даже не для ударов, а просто для защиты Украины, так как боялись "эскалации войны". Кроме того, союзники только недавно разрешили использовать свое вооружение для ударов по территории РФ, хотя на протяжении двух лет войны выступали категорически против. То же самое происходит и с истребителями F-16.

"На самом деле в мире в мире сейчас насчитывается более 4600 самолетов F-16, это огромное количество. Из них Украина просит меньше одного десятого процента от этого количества. И все равно мы не можем получить то, что мы просим от наших партнеров. Мы понимаем что самолеты F-16 расцениваются нашими партнерами как возможная эскалация дальнейшей войны. Но мне, честно говоря, трудно комментировать, куда дальше можно эскалировать эту войну", — говорит Александра Устинова.

Нардеп добавила, что многие страны НАТО сейчас переходят на самолеты F-35, поэтому у Украины появилась возможность получить истребители F-16, которыми они ранее пользовались. Но развивать передачу нового вооружения мешает обучение украинских пилотов. Большая часть баз находится в США, а американцы намерено затягивают обучение "по политическим мотивам". Это может привести к тому, что до конца 2024 года Украина, вероятно, будет иметь лишь 20 пилотов, которые полностью обучены управлять самолетами F-16. При этом самолетов для передачи союзники согласовали больше.

"Когда Украина начала говорить что нам нужно больше тренировать наших илотов, нам сказали: "Извините у нас нет мест". Нет мест потому, что другие страны уже стоят в очереди. Это называется политическая воля потому что, когда есть политическая воля поставить Украину, которая сейчас воюет, которой сейчас теоретически необходимы эти самолеты, вперед этой очереди, это можно спокойно сделать. Кроме того, можно сдвинуть, например, несколько пилотов американских, тренируются на базах, которые нужны нам, и перевести их на другие базы… Я думаю, что этот вопрос лежит и в политической, и в бюрократической плоскости", — сказала Александра Устинова.

Нардеп добавила, что союзники хотят помогать Украине, но при этом не хотят ломать свои правила. Но несколько дней назад было направлено Больше письмо от группы дружбы из Конгресса США к президенту Джо Байдену, подписанное сопредседателями Марси Каптуром от демократов и Брайаном Фицпатриком от республиканцев с требованием предоставить Украине больше дополнительных мест для обучения пилотов. Письмо с аналогичными требованиями было направлено меньше месяца назад от Комитета разведки и парламентской ассамблеи НАТО в Конгресс США, на имя министра обороны Ллойда Остина и Джо Байдена. В нем просили предоставить Украине минимум 10 дополнительных мест для обучения пилотов.

"Сейчас этот вопрос уже перешел в политическую плоскость так как в свое время это было со многими видами вооружения. Очень хочу верить, что все же этот вопрос сдвинется с мертвой точки. Потому что мы не раз объясняли нашим коллегам, почему нас так поддерживает например конгресс, потому что мы говорим о том, что F-16 — это в первую очередь защитное оружие. Это часть будет нашей системы противовоздушной обороны, которой сейчас нам очень не хватает не только на фронте, но и вокруг наших гражданских городов. Сейчас без этого мы не можем не то что выиграть войну, мы не можем защитить ни наших гражданских, ни наших военных от тех КАБов, которые целыми днями падают на города", — резюмировала нардеп.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что не все самолеты F-16 будут базироваться в Украине. Эксперт объяснил, с чем это связано.