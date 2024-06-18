США затягують навчання пілотів на F-16: нардепка пояснила, чого бояться союзники

Україна всіляко намагається пояснити США, що літаки F-16 вкрай необхідні захисту від ударів РФ

Союзники України зі США бояться передавати літаки F-16, оскільки побоюються ескалації війни. Вони навмисно затягують навчання українських пілотів, створюючи загрозу, що до кінця 2024 року навчених людей буде менше, ніж літаків.

Про це заявила голова спеціальної парламентської комісії з озброєння боєприпасів та депутатка від "Голосу" Олександра Устінова. У коментарі Radio NV вона пояснила, що країни Європи всіляко намагаються підштовхнути американців до прискорення цього процесу.

Нардеп нагадала, що проблема так званої "ескалації" існує з перших днів повномасштабного вторгнення. Союзники побоювалися передавати танки, старі МіГ із Польщі, гаубиці, РСЗВ HIMARS, ЗРК Patroit та інше озброєння, яке використовували навіть не для ударів, а просто для захисту України, бо боялися "ескалації війни". Крім того, союзники тільки нещодавно дозволили використовувати своє озброєння для ударів по території РФ, хоча протягом двох років війни виступали категорично проти. Те саме відбувається і з винищувачами F-16.

"Насправді у світі у світі зараз налічується понад 4600 літаків F-16, це величезна кількість. З них Україна просить менше одного десятого відсотка від цієї кількості. І все одно ми не можемо отримати те, що ми просимо від наших партнерів. Ми розуміємо, що літаки F-16 розцінюються нашими партнерами як можлива ескалація подальшої війни. Але мені, відверто кажучи, важко коментувати, куди далі можна ескалювати цю війну", — каже Олександра Устінова.

Нардепка додала, що багато країн НАТО зараз переходять на літаки F-35, тому Україна має змогу отримати винищувачі F-16, якими вони раніше користувалися. Але розвивати передачу нового озброєння заважає навчання українських пілотів. Більшість баз розташовані в США, а американці мають намір затягувати навчання "за політичними мотивами". Це може призвести до того, що до кінця 2024 року Україна, ймовірно, матиме лише 20 пілотів, які повністю навчені керувати літаками F-16. При цьому літаків для передачі союзники узгодили більше.

"Коли Україна почала говорити, що нам потрібно більше тренувати наших пілотів, нам сказали: "Вибачте у нас немає місць". Немає місць тому, що інші країни вже стоять у черзі. Це називається політична воля тому, що коли є політична воля поставити Україну, яка зараз воює, якій зараз теоретично необхідні ці літаки, вперед цієї черги, це можна спокійно зробити. Крім того, можна зрушити, наприклад, кілька пілотів американських, які тренуються на базах, які нам потрібні, і перевести їх на інші бази… Я думаю, що це питання лежить і в політичній, і в бюрократичній площині", — сказала Олександра Устінова.

Нардепка додала, що союзники хочуть допомагати Україні, але не хочуть ламати свої правила. Але кілька днів тому було надіслано Великого листа від групи дружби з Конгресу США до президента Джо Байдена, підписаного співголовами Марсі Каптуром від демократів та Браяном Фіцпатріком від республіканців з вимогою надати Україні більше додаткових місць для навчання пілотів. Лист з аналогічними вимогами було надіслано менш як місяць тому від Комітету розвідки та парламентської асамблеї НАТО до Конгресу США, на ім’я міністра оборони Ллойда Остіна та президента Джо Байдена. У ньому просили надати Україні щонайменше 10 додаткових місць для навчання пілотів.

"Зараз це питання вже перейшло в політичну площину, оскільки свого часу це було з багатьма видами озброєння. Дуже хочу вірити, що все ж таки це питання зрушить з мертвої точки. Тому що ми не раз пояснювали нашим колегам, чому нас так підтримує, наприклад, Конгрес, тому що ми говоримо про те, що F-16 — це в першу чергу захисна зброя. Це частина нашої системи протиповітряної оборони, якої зараз нам дуже не вистачає не лише на фронті, а й навколо наших цивільних міст. Зараз без цього ми не можемо не те, що виграти війну, ми не можемо захистити ні наших цивільних, ні наших військових від тих КАБів, які цілими днями падають на міста", — резюмувала нардепка.

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