Украинка вышла из оккупации по разбитому Антоновскому мосту на Херсонщине: ВСУ показали уникальные кадры

Подробности операции по эвакуации в ВСУ не раскрывают

Женщина из оккупированных Олешек в оккупированной части Херсонской области вышла на Антоновский мост, чтобы попасть в Херсон. Ее заметили украинские военные и помогли добраться на безопасную территорию.

Видео публикует военкор Андрей Цаплиенко. Когда была сделана запись и какая именно из бригад помогла спастись женщине не уточняется.

Жительница Олешек шла по разрушенному Антоновскому мосту и показывала флаг Украины. Ее при помощи разведывательного БПЛА заметили украинские военные. Они сопроводили ее до определенного места при помощи дрона, а оттуда эвакуировали в Херсон при помощи плавсредства.

Также на записи с воздуха можно заметить уничтоженные дома местных жителей. Некоторые из них лишились крыш, а от некоторых осталась лишь груда кирпичей. Эти дома находятся в непосредственной близости к Антоновскому мосту и могли пострадать при подрыве переправы, когда армия оккупантов бежала из Херсона на левый берег.

Никаких подробностей операции по спасению женщины нет. Но это не первый случай, когда украинцы пешком добирались из оккупированной территории на подконтрольные Украине земли. Например, 98-летняя проводница УЗ пешком пришла из оккупированной части Очеретиного в Донецкой области. Женщина, несмотря на преклонный возраст, смогла пройти 10 км фронта.

Напомним, что Антоновский мост был окончательно разрушен в ноябре 2022 года после того, как ВСУ освободили Херсон. С начала полномасштабного вторжения переправа была под регулярными обстрелами как с украинской, так и с российской стороны. А во время своего бегства россияне подорвали мост и соорудили понтонные переправы, чтобы добраться на левый берег.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что армия РФ ранила 102-летнюю жительницу Херсона. Женщину немедленно доставили в больницу.