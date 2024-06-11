Українка вийшла з окупації розбитим Антонівським мостом на Херсонщині: ЗСУ показали унікальні кадри

Подробиці операції з евакуації до ЗСУ не розкривають

Жінка з окупованих Олешок в окупованій частині Херсонської області вийшла на Антонівський міст, щоб потрапити до Херсона. Її помітили українські військові та допомогли дістатися на безпечну територію.

Відео публікує військкор Андрій Цаплієнко. Коли було зроблено запис і який саме з бригад допоміг врятуватися жінці не уточнюється.

Жителька Олешок йшла зруйнованим Антонівським мостом і показувала прапор України. Її з допомогою розвідувального БПЛА помітили українські військові. Вони супроводжували її до певного місця за допомогою дрону, а звідти евакуювали до Херсона за допомогою плавзасобу.

Також на записі з повітря можна побачити знищені будинки місцевих мешканців. Деякі з них втратили дахи, а від деяких залишилася лише купа цегли. Ці будинки знаходяться в безпосередній близькості до Антонівського мосту і могли постраждати під час підриву переправи, коли армія окупантів бігла з Херсона на лівий берег.

Жодних подробиць операції з порятунку жінки немає. Але це не перший випадок, коли українці пішки добиралися з окупованої території на підконтрольні Україні землі. Наприклад, 98-річна провідниця УЗ пішки прийшла з окупованої частини Очеретиного на Донеччині. Жінка, попри похилий вік, змогла пройти 10 км фронту.

Нагадаємо, що Антонівський міст був остаточно зруйнований у листопаді 2022 року після того, як ЗСУ звільнили Херсон. З початку повномасштабного вторгнення переправа була під регулярним обстрілом як з українського, так і з російського боку. А під час втечі росіяни підірвали міст і спорудили понтонні переправи, щоб дістатися лівого берега.

Також "Телеграф" розповідав про те, що армія РФ поранила 102-річну мешканку Херсона. Жінку негайно доправили до лікарні.