"Было реально деоккупировать Мелитополь" – руководитель Запорожской области Федоров

План провалился по определенным причинам

Иван Федоров, глава Запорожской областной военной администрации, сообщил, что ему известно о двух возможностях освободить Мелитополь из-под российской оккупации. Они были спланированы, но до реализации дело не дошло.

Об этом и не только он рассказал в интервью "Телеграфу": Вернуть Мелитополь могли дважды: председатель Запорожской области Федоров о плене, вине нации и опыте ФСБ

"Я знаю по меньшей мере о двух возможностях возвращения Мелитополя, которые были стратегически спланированы, были вероятны, но не были реализованы", — рассказал он.

Что именно не позволило реализовать план, мэр Мелитополя затруднился ответить. По его мнению, причин было несколько.

"Сумма факторов. Это может позже прокомментировать военное руководство", — отметил он.

Но он утверждает, что деоккупация города не была чем-то нереальным. Теперь Федоров уже меньше говорит об освобождении Мелитополя, но он верит, что это обязательно произойдет.

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