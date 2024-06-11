"Було реально деокупувати Мелітополь" - керівник Запорізької області Федоров

План провалився через певні причини

Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації, повідомив, що йому відомо про дві можливості звільнити Мелітополь з-під російської окупації. Вони були сплановані, проте до реалізації справа не дійшла.

Про це та не лише він розповів в інтерв'ю "Телеграфу": Повернути Мелітополь могли двічі: голова Запорізької області Федоров про полон, вину нації та досвід ФСБ

"Я знаю щонайменше про дві можливості повернення Мелітополя, які були стратегічно сплановані, були вірогідні, але не були реалізовані", — розповів він.

Що саме не дозволило реалізувати план, мер Мелітополя не зміг відповісти. На його думку, причин було кілька.

"Сума чинників. Це може пізніше прокоментувати військове керівництво", — зазначив він.

Але він стверджує, що деокупація міста не була чимось нереальним. Наразі Федоров вже менше говорить про звільнення Мелітополя, але він вірить, що це обов’язково відбудеться.

Раніше "Телеграф" розповідав, про Олексія Надієва, який був серед відчайдухів, які вступили в бій з противником 24 лютого 2022 року, що сунув на Мелітополь з Криму. Чоловік дивом вцілів разом з побратимами та продовжує нести службу на Запорізькому напрямку. Він розповів про той день.