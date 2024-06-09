В Минобороны рассказали, сколько на самом деле получают военные ВСУ

Военные могут рассчитывать на множество надбавок и доплат

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают базовое денежное довольствие в размере 20100 гривен. Также им начисляют различные надбавки и доплаты.

Боевые в размере 100 тысяч гривен получают военные, выполняющие задания на передовой. Об этом заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала в разговоре с спикером Министерства обороны Дмитрием Лазуткиным.

Сколько получают в ВСУ

Военные не могут получать менее 20100 грн. Это базовое денежное довольствие, которое выплачивается каждому военнослужащему.

Боевые выплаты в 100 тысяч гривен получают все, кто выполняет задания на передовой. Также военные на "нуле" могут рассчитывать на дополнительную доплату в 70 тысяч гривен, утвержденную Кабинетом министров.

Калмыкова отметила, что все процедуры по начислению этой выплаты уже пройдены. Сейчас в министерстве собирают информацию о лицах, имеющих право на получение дополнительных 70 000 грн.

Военные, выполняющие боевые и специальные задания в составе группировок, имеют право на доплату в 30 тысяч гривен. Минобороны также доплачивает работникам управлений. Сумма доплаты — до 50 тысяч гривен.

Зарплата также зависит и от других факторов. В частности, от занимаемой должности и воинского звания.

Калмыкова отметила, что сейчас хорошо работают центры рекрутинга. Что касается зарплаты, то армия является работодателем с самыми высокими зарплатами в стране.

Хотя некоторые компании готовы платить достаточно хорошие деньги, еще обещают забронировать от мобилизации. Такие вакансии появляются почти каждый день.

Ранее в Минобороны сообщили, что Правительство поддержало важный проект для мужчин, находящихся за границей. Нововведения снизят уровень бюрократии, а обновить данные станет гораздо проще.