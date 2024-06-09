У Міноборони розповіли, скільки насправді отримують військові ЗСУ

Військові можуть розраховувати на безліч надбавок та доплат

Військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) отримують базове грошове забезпечення у розмірі 20100 гривень. Також їм нараховують різні надбавки та доплати.

Бойові у розмірі 100 тисяч гривень отримують військові, які виконують завдання на передовій. Про це заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла у розмові з речником Міністерства оборони Дмитром Лазуткіним.

Скільки отримують у ЗСУ

Військові не можуть отримувати менше ніж 20100 грн. Це базове грошове забезпечення, яке нараховують кожному військовослужбовцю.

Бойові виплати у 100 тисяч гривень отримують усі, хто виконує завдання на передовій. Також військові "на нулі" можуть розраховувати на додаткову доплату у 70 тисяч гривень, яку затвердив Кабінет міністрів.

Калмикова зазначила, що всі процедури для нарахування цієї виплати вже пройдені. Зараз у міністерстві збирають інформацію про осіб, які мають право на отримання додаткових 70 000 грн.

Військові, які виконують бойові та спеціальні завдання у складі угрупувань, мають право на доплату у 30 тисяч гривень. Міноборони також доплачує працівникам управлінь. Сума доплати ― до 50 тисяч гривень.

Зарплата також залежить і від інших факторів. Зокрема, від займаної посади та військового звання.

Калмикова зазначила, що зараз добре працюють рекрутингові центри. Щодо зарплати, то армія є роботодавцем з найвищими зарплатами в країні.

Хоча деякі компанії готові платити досить гарні гроші, ще й обіцяють забронювати від мобілізації. Такі вакансії з’являються чи не щодня.

Раніше у Міноборони повідомили, що Уряд підтримав важливий проєкт для чоловіків, які знаходяться за кордоном. Нововведення зменшать рівень бюрократії, а оновити дані стане набагато простіше.