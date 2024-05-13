Військовозобов’язаних заохочуватимуть вливатись до ЗСУ: нардеп розкрив деталі нового закону про мобілізацію

В Україні змінять суми виплат військовим на передовий

Новий закон про мобілізацію має норми, які заохочуватимуть військовозобов’язаних до мобілізації. Однак це, швидше за все, призведе до скорочення деяких виплат.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв’ю "Телеграфу": Кого примусом доставлять в ТЦК і що треба зробити кожному: все про мобілізацію після 18 травня.

"Можемо говорити про такі зміни, як грошове забезпечення. Тепер бійці на лінії бойового зіткнення отримуватимуть не 100, а 170 тисяч гривень", — сказав він.

За словами Федієнка, ухвалення подібних норм супроводжується обговоренням усіх нюансів з Міністерством фінансів, а тому питання, чи зможе бюджет потягнути таке навантаження, варто ставити профільному міністру.

Разом з тим, нардеп зазначає, що подібні збільшення виплат, напевно, призведуть до того, що місцями доведеться "затягнути пояси" і урізати деякі інші виплати. Про які виплати може йти мова, Федієнко не сказав.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі заявили, що всі військовозобов’язані українці з 18 травня мають оновити свої дані у ТЦК. Але якщо зробити це раніше, то повторно у військкомат іти не треба.