Военнообязанных будут поощрять вливаться в ВСУ: нардеп раскрыл детали нового закона о мобилизации

В Украине изменят суммы выплат военным на передовой

Новый закон о мобилизации имеет нормы, которые будут поощрять военнообязанных к мобилизации. Однако это скорее всего приведет к сокращению некоторых выплат.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью "Телеграфу": Кого принудительно доставят в ТЦК и что нужно сделать каждому: все о мобилизации после 18 мая

"Можем говорить о таких изменениях, как денежное довольствие. Теперь бойцы на линии боевого столкновения будут получать не 100, а 170 тысяч гривен", — сказал он.

По словам Федиенко, принятие подобных норм сопровождается обсуждением всех нюансов с Министерством финансов, а потому вопрос, сможет ли бюджет потянуть такую нагрузку, стоит задавать профильному министру.

Вместе с тем, нардеп отмечает, что подобные увеличения выплат наверняка приведут к тому, что местами придется "затянуть пояса" и урезать некоторые другие выплаты. О каких выплатах может пойти речь, Федиенко не сказал.

Как сообщалось ранее, в Генштабе заявили, что все военнообязанные украинцы с 18 мая должны обновить свои данные в ТЦК. Но если сделать это раньше, то повторно в военкомат идти не нужно.