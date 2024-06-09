На пляжи лучше не ходить: эксперт рассказал, почему от отдыха у моря в Одессе лучше отказаться

Враг уже не раз применял ракеты с кассетным боезарядом

Российские оккупанты могут снова обстрелять Одессу ракетами с кассетной боевой частью. Удар может быть нанесен и по прогулочной зоне.

Об этом пишет известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он высказал свое мнение насчет открытия пляжного сезона в Одессе.

Коваленко напомнил, что в 2022 году угроза вторжения с Чёрного моря сохранялась некоторое время, а удары авиационными и крылатыми ракетами проводились достаточно интенсивно, даже сред бела дня. По его словам, всё это представляло реальную угрозу для людей, которые собирались на открытом пространстве и могли стать потенциальными жертвами даже упавших обломков сбитой ракеты.

"Про моральную сторону таких сборищ в 2022-м я даже не говорю, этот момент до сих пор достаточно спорный. В 2023-м была угроза дрейфующих мин и было несколько случаев, когда погибали отдыхающие от детонации таких объектов, которые прибивались к берегу. В 2024-м… На первый взгляд, и мины давно к берегу не прибивало, и вражеского десанта с моря не ожидается, но, плохая память, иногда путь к самоубийству", — отметил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что одесситы забыли про ракетный удар 29 апреля, когда погибли 7 человек, а более 30 получили ранения. Он напомнил, что тогда оккупанты впервые по Одессе применили баллистическую ракету с боевой частью кассетного типа, накрывающую множеством суббоеприпасов большую площадь. А не так давно применение такого типа ракеты повторилось.

"Всё это я к чему? Мы имеем дело с кровожадным врагом маньяком, цель которого террор и убийства, геноцид и кровопролитие. Ему ничего не стоит направить оружие неизбирательного типа по прогулочной зоне, чтобы погрузить город в траур и скорбь", — подчеркнул он.

По словам Коваленко, в условиях войны третий год подряд, особенно в таком курортном городе как Одесса, очень сложно удержаться от соблазна сходить на море. Тем более, что психологически находится в постоянном стрессе, без возможности расслабиться, тоже невозможно.

"Но проблема в том, что угроза, даже для такого, казалось бы на первый взгляд, тылового города как Одесса, не исчезла и с учетом применяемых врагом средств поражения, только обострилась. Тем более, что применяют баллистические ракеты РОВ по Одессе преимущественно в дневное время суток. На свой страх и риск? Думаете, оно того стоит, так рисковать своей жизнью?" — написал Коваленко.

Как известно, Одессе, несмотря на третий год полномасштабной войны, открывают купальный сезон. В субботу, 8 июня, открылась первая зона для купания — пляж "Калетон". Всего в областном центре и районе планируют открыть около 20 пляжей.

Напомним, россияне вечером понедельника, 29 апреля, ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. В результате атаки погибли 7 человек, а более 30 получили ранения. Среди пострадавшихбыли двое детей и беременная женщина.