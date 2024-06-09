На пляжі краще не ходити: експерт розповів, чому від відпочинку біля моря в Одесі краще відмовитись

Ворог уже не раз застосовував ракети з касетним боєзарядом

Російські окупанти можуть знову обстріляти Одесу ракетами із касетною бойовою частиною. Удар може бути нанесений по прогулянковій зоні.

Про це пише відомий український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він висловив свою думку щодо відкриття пляжного сезону в Одесі.

Коваленко нагадав, що у 2022 році загроза вторгнення з Чорного моря зберігалася деякий час, а удари авіаційними та крилатими ракетами проводилися досить інтенсивно, навіть серед білого дня. За його словами, все це становило реальну загрозу для людей, які збиралися на відкритому просторі і могли стати потенційними жертвами уламків збитої ракети.

"Про моральний бік таких збіговиськ 2022-го я навіть не говорю, цей момент досі досить спірний. У 2023-му була загроза мін, що дрейфували, і було кілька випадків, коли гинули відпочиваючі від детонації таких об’єктів, які прибивалися до берега. 2024-го… На перший погляд, і міни давно до берега не прибивало, і ворожого десанту з моря не очікується, але погана пам’ять іноді шлях до самогубства", — зазначив експерт.

Коваленко підкреслив, що одесити забули про ракетний удар 29 квітня, коли загинули 7 людей, а понад 30 отримали поранення. Він нагадав, що тоді окупанти вперше по Одесі застосували балістичну ракету з бойовою частиною касетного типу, що накриває безліччю суббоєприпасів велику площу. А нещодавно застосування такого типу ракети повторилося.

"Все це я до чого? Ми маємо справу з кровожерливим ворогом, маніяком, мета якого терор і вбивства, геноцид і кровопролиття. Йому нічого не варто направити зброю невиборчого типу по прогулянковій зоні, щоб занурити місто в жалобу і скорботу", — підкреслив він.

За словами Коваленко, в умовах війни третій рік поспіль, особливо в такому курортному місті як Одеса, дуже складно втриматися від спокуси сходити на море. Тим більше, що психологічно перебуває у постійному стресі, без можливості розслабитися, теж неможливо.

"Але проблема в тому, що загроза, навіть для такого, здавалося б, тилового міста як Одеса, не зникла і з урахуванням застосовуваних ворогом засобів ураження, тільки загострилася тим більше, що застосовують балістичні ракети РОВ по Одесі переважно вдень. На свій страх і ризик? Думаєте, воно того варте, так ризикувати своїм життям?" — написав Коваленко.

Як відомо, Одесі, попри третій рік повномасштабної війни, відкривають купальний сезон. У суботу, 8 червня, відкрилася перша зона для купання – пляж "Калетон". Загалом в обласному центрі та районі планують відкрити близько 20 пляжів.

Нагадаємо, росіяни ввечері понеділка, 29 квітня, вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Внаслідок атаки загинули 7 людей, а понад 30 отримали поранення. Серед потерпілих було двоє дітей та вагітна жінка.