По дороге на фронт: на трассе под Донецком разбились российские грузовики (видео)

Столкновение было серьезное

В пятницу, 7 июня, грузовики с российскими военными попали в ДТП. Авария произошла на трассе во временно оккупированном Харцызске в Донецкой области.

Эту трассу оккупанты используют для отправки провизии, оружия и т.п. на фронт. На видео опубликованном в сети видно, что грузовики с военными столкнулись с другой фурой.

Эта авария произошла на подъезде к Харцызску. У военного транспорта пострадала передняя часть, а вот другого участника аварии отбросило на обочину.

На видео можно увидеть военных, что свидетельствует о возможной перевозке ими чего-либо для фронта.

Отметим, что расстояние между Харцызском и Донецком составляет 26,8 км.

А расстояние от города до линии фронта – 33,2 км.

На кадрах не видно, что именно перевозят оккупанты, но, как отмечают местные, эта трасса у них пользуется спросом.

Напомним, что во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Сразу после них над городом поднялся огромный столб дыма. Прилет могла поймать местная "Академия внутренних дел", в которой располагались оккупанты.

Ранее "Телеграф" писал, что в Главном управлении разведки показали эпическое уничтожение российского буксира под Крымом.