По дорозі на фронт: на трасі під Донецьком розбилися російські вантажівки (відео)

Зіткнення було серйозне

У п'ятницю, 7 червня, вантажівки з російськими військовими потрапили у ДТП. Аварія сталась на трасі біля тимчасово окупованого Харцизька у Донецькій області.

Цю трасу окупанти використовують для відправки провізії, зброї тощо на фронт. На відео опублікованому у мережі видно, що вантажівки з військовими зіткнулась з іншою фурою.

Ця аварія сталась на під'їзді до Харцизьку. У військового транспорту постраждала передня частина, а от іншого учасника аварії відкинуло на узбіччя.

На відео можна побачити військових, що засвідчує про можливе перевезення ними чогось для фронту.

Зауважимо, що відстань між Харцизьком та Донецьком становить 26,8 км.

А відстань від міста до лінії фронту — 33,2 км.

На кадрах не видно, що саме перевозять окупанти, але, як наголошують місцеві, ця траса у них має попит.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Відразу після них над містом здійнявся величезний стовп диму. Зазначається, що приліт могла спіймати місцева "Академія внутрішніх справ", в якій розташовувалися окупанти.

Раніше "Телеграф" писав, що у Головному управлінні розвідки показали епічне знищення російського буксира під Кримом.