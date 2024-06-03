"Нет "Чеки" — теперь буду я": известный волонтер из Литвы пойдет добровольцем на фронт

Служба на фронте – это больше о жизни и надежде, чем о смерти и боли

Смерть известной парамедикини "Госпитальеров" Ирины "Чеки" Цыбух вдохновила литовского журналиста и волонтера Миндаугаса Йонушаса присоединились к украинской армии. Он должен отправиться на фронт добровольцем-парамедиком.

Об этом литовец сообщил на своей странице в Instagram. За два года полномасштабной войны волонтер выучил украинский язык, на котором и написал пост обращения.

"Я хотел бы сделать короткое заявление. То, что я сейчас скажу, может кого-то удивить, а для кого-то не станет большой неожиданностью. Я решил пойти в армию. И пройти курсы, чтобы помогать парамедикам на фронте. На этом пока все", – отметил Миндаугас Йонушас.

После прощания с парамедикиней волонтер сказал, что теперь будет на фронте вместо "Чеки".

"Нет "Чеки" – теперь буду я. Смерть этой Героини побудила меня к мобилизациям. Служба на фронте – это больше о жизни и надежде, чем о смерти и боли. Даже когда приходится покидать этот мир, речь идет о жизни. Почему? Поэтому что своей службой на фронте ты спасаешь жизнь бесчисленному количеству людей, а что может быть прекраснее, чем дарить жизнь людям. Независимо от того, вы защитник на передовой, или волонтер, помогающий парамедикам, вы дарите людям жизнь. Каждая спасенная жизнь стоит каждой минуты, проведенной на фронте", — сказал Миндаугас Йошунас.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве попрощались с парамедикиней "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух, погибшей на Харьковском направлении 29 мая. Она несколько дней не дожила до дня рождения.