"Нема "Чеки" - тепер буду я": відомий волонтер з Литви піде добровольцем на фронт

Служба на фронті – це більше про життя і надію, ніж про смерть і біль

Смерть відомої парамедикині "Госпітальєрів" Ірини "Чеки" Цибух надихнула литовського журналіста і волонтера Міндаугаса Йонушаса долучились до української армії. Він має відправитись на фронт добровольцем-парамедиком.

Про це литовець повідомив на своїй сторінці в Instagram. За два роки повномасштабної війни волонтер вивчив українську мову, якою і написав пост звернення.

"Я хотів би зробити коротку заяву. Те, що я зараз скажу, може когось здивувати, а для когось не стане великою несподіванкою. Я вирішив піти в армію. І пройти курси, щоб допомагати парамедикам на фронті. На цьому поки що все", — зазначив Міндаугас Йонушас.

Після прощання з парамедикинею волонтер сказав, що тепер буде на фронті замість "Чеки".

"Нема "Чеки" – тепер буду я. Смерть цієї Героїні спонукала мене до мобілізацій. Служба на фронті – це більше про життя і надію, ніж про смерть і біль. Навіть коли доводиться залишати цей світ, мова йде про життя. Чому? Тому що своєю службою на фронті ти рятуєш життя незліченної кількості людей, а що може бути прекраснішим, ніж дарувати життя людям щодня. Незалежно від того, чи ви захисник на передовій, чи волонтер, який допомагає парамедикам, ви даруєте людям життя. Кожне врятоване життя варте кожної хвилини, проведеної на фронт", — сказав Міндаугас Йошунас.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві прощаються з парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух, яка загинула на Харківському напрямку 29 травня. Вона кілька днів не дожила до свого дня народження.