Оба иностранца поддерживают вооруженную агрессию против Украины

Двое западных пропагандистов и марионеток Кремля, британец Грэм Филлипс и американец Джон Марк Дуган, обвинили друг друга в мошенничестве, попытке изнасилования и педофилии. Сейчас их конфликт связывают с убийством Рассела Бентли "Техаса".

Об этом пишут росСМИ. Филлипс и Дуган сотрудничают с кремлевскими СМИ, публикуют репортажи с оккупированных территорий Украины и появляются в эфире российских каналов в роли зарубежных экспертов, которые высказываются за агрессию против нашего государства.

С начала июня в сети появилось много компрометирующей информации об этих пропагандистах. В частности, Филлипс заявил, что Дуган якобы получает средства от западных СМИ и обвиняется в мошенничестве. Американец не промолчал, поэтому рассказал, что Филлипс якобы в Луганске пытался изнасиловать 16-летнюю девушку. Кроме этого Дуган напомнил британцу о случаях педофилии, часто встречающихся на оккупированных территориях.

По словам росСМИ, на прошлой неделе Филлипс получил анонимные угрозы. В них требуют, чтобы он "прикусил язык", а то "повторит судьбу "Техаса"". Напомним, прокремлевский американец Рассел Бентли (позывной "Техас") якобы был изнасилован и убит в ДНР российскими военными.

Отмечается, что пол года назад Филипс собирался навсегда покинуть Донбасс, однако оказалось, что сделать это проблематично, и ехать ему некуда. После этого СМИ начали писать, что он якобы мог связаться с западными разведками и придумать повод, чтобы исчезнуть из России. Этот конфликт, по мнению спецслужб, может помочь Филлипсу в этом, но они сомневаются, что он сможет далеко уйти.

Дуган, в свою очередь, якобы получил информацию о деятельности Филлипса от российских спецслужб. Согласно которой история о педофилии, была общеизвестна, но лежала в архиве. СМИ утверждают, что этими действиями Кремль пытается разрушить планы Филлипса уехать из России, которому также запрещено высказываться о гибели Рассела Бентли.

Ранее "Телеграф" писал, что вдова пропагандиста "Техаса" из США обратилась к российским военным.