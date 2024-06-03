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Погрози, шахрайство та педофілія: чому кремлівські пропагандисти Філіпс і Дуган посварили і до чого тут вбитий "Техас"

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Джон Марк Дуган та Грем Філіпс (зліва направо) Новина оновлена 03 червня 2024, 11:57
Джон Марк Дуган та Грем Філіпс (зліва направо). Фото Колаж "Телеграфу"

Обидва іноземці підтримують озброєну агресію проти України

Двоє західних пропагандистів та маріонеток Кремля, британець Грем Філіпс та американець Джон Марк Дуган, звинуватили один одного в шахрайстві, спробі зґвалтування та педофілії. Наразі їх конфлікт пов'язують з вбивством Рассела Бентлі "Техаса".

Про це пишуть росЗМІ. Філіпс та Дуган співпрацюють з кремлівськими ЗМІ, публікують репортажі з окупованих територій України та з'являються в ефірі російських каналів у ролі закордонних експертів, які висловлюються за агресію проти нашої держави.

З початку червня у мережі з'явилось багато компроментуючої інформації щодо цих пропагандистів. Зокрема Філліпс заявив, що Дуган нібито отримує кошти від західних ЗМІ та звинувачується у шахрайстві. Американець не промовчав, тому розповів, що Філліпс нібито колись у Луганську намагався зґвалтувати 16-річну дівчину. Окрім цього Дуган нагадав британцю про випадки педофілії, які часто зустрічаються на окупованих територіях.

За словами росЗМІ, минулого тижня Філліпс отримав анонімні погрози. У них вимагають, щоб він "прикусив язика", а то "повторить долю "Техаса". Нагадаємо, прокремлівського американця Рассела Бентлі (позивний "Техас") нібито було зґвалтовано і вбито у ДНР російськими військовими.

Зазначається, що пів року назад Філіпс збирався назавжди покинути Донбас, проте виявилося, що зробити це проблематично, та і їхати йому немає куди. Саме після цього почали писати, що він нібито міг зв'язатися з західними розвідками і придумати привід, щоб зникнути з Росії. Цей конфлікт, на думку спецслужб, може допомогти Філісу в цьому, але вони сумніваються, що він зможе далеко втекти.

Дуган, своєю чергою, нібито отримав інформацію про діяльність Філіпса від російських спецслужб. Згідно з якою історія про педофілію, була загальновідомою, але лежала в архіві. ЗМІ стверджують, що цими діями Кремль намагається розбити плани Філліпса втекти з Росії, якому також заборонено висловлюватись про загибель Рассела Бентлі.

Раніше "Телеграф" писав, що вдова пропагандиста "Техаса" із США звернулася до російських військових.

Теги:
#Росія #Війна #Пропаганда