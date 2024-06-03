Обидва іноземці підтримують озброєну агресію проти України

Двоє західних пропагандистів та маріонеток Кремля, британець Грем Філіпс та американець Джон Марк Дуган, звинуватили один одного в шахрайстві, спробі зґвалтування та педофілії. Наразі їх конфлікт пов'язують з вбивством Рассела Бентлі "Техаса".

Про це пишуть росЗМІ. Філіпс та Дуган співпрацюють з кремлівськими ЗМІ, публікують репортажі з окупованих територій України та з'являються в ефірі російських каналів у ролі закордонних експертів, які висловлюються за агресію проти нашої держави.

З початку червня у мережі з'явилось багато компроментуючої інформації щодо цих пропагандистів. Зокрема Філліпс заявив, що Дуган нібито отримує кошти від західних ЗМІ та звинувачується у шахрайстві. Американець не промовчав, тому розповів, що Філліпс нібито колись у Луганську намагався зґвалтувати 16-річну дівчину. Окрім цього Дуган нагадав британцю про випадки педофілії, які часто зустрічаються на окупованих територіях.

За словами росЗМІ, минулого тижня Філліпс отримав анонімні погрози. У них вимагають, щоб він "прикусив язика", а то "повторить долю "Техаса". Нагадаємо, прокремлівського американця Рассела Бентлі (позивний "Техас") нібито було зґвалтовано і вбито у ДНР російськими військовими.

Зазначається, що пів року назад Філіпс збирався назавжди покинути Донбас, проте виявилося, що зробити це проблематично, та і їхати йому немає куди. Саме після цього почали писати, що він нібито міг зв'язатися з західними розвідками і придумати привід, щоб зникнути з Росії. Цей конфлікт, на думку спецслужб, може допомогти Філісу в цьому, але вони сумніваються, що він зможе далеко втекти.

Дуган, своєю чергою, нібито отримав інформацію про діяльність Філіпса від російських спецслужб. Згідно з якою історія про педофілію, була загальновідомою, але лежала в архіві. ЗМІ стверджують, що цими діями Кремль намагається розбити плани Філліпса втекти з Росії, якому також заборонено висловлюватись про загибель Рассела Бентлі.

Раніше "Телеграф" писав, що вдова пропагандиста "Техаса" із США звернулася до російських військових.