"Нелюди": вдова пропагандиста "Техаса" із США звернулася до російських військових (відео)

З моменту вбивства минуло більше місяця

Вдова російського пропагандиста американського походження Рассела Бентлі з позивним "Техас", який був убитий у Донецьку, назвала нелюдами військових РФ. Вона вимагає, щоб їй віддали останки чоловіка.

Відповідне відео вдова любителя "русского мира" записала на цвинтарі. За її словами, більш ніж через місяць після вбивства "Техаса", його останки їй все ще не повернули.

Дружина Рассела звернулася до командирів 5-ї бригади імені Захарченка та попросила повернути все, що залишилося від "Техаса", якщо в них "залишилося хоч щось людське".

Раніше вона зверталася до російського диктатора Володимира Путіна із проханням допомогти їй отримати тіло.

"Я хотіла б звернутися до президента Російської Федерації з проханням надати максимальне сприяння і знайти мого чоловіка або живим, якщо це можливо, або все-таки віддати мені його останки, щоб я могла поховати його по-християнськи", — говорила вдова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "Техас" із 2014 року воював на боці окупантів та працював на російську пропаганду. У квітні 2024 року він безвісти зник у Донецьку. За словами його дружини, після одного з прильотів Рассел подався до того місця, ймовірно, щоб зробити фото, і більше не повернувся. Вона нібито виявила його автомобіль, а в ньому телефон із розірваним акумулятором. Водночас ексдепутат Одеської міськради від проросійської партії висловив свою версію події. На його думку, кремлівський поплічник "Техас" помер, коли нібито буряти везли його туди, "куди зазвичай везуть шпигунів". Потім вони помістили його тіло в машину та підірвали.