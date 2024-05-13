"Нелюди": вдова пропагандиста "Техаса" из США обратилась к российским военным (видео)

С момента убийства прошло больше месяца

Вдова российского пропагандиста американского происхождения Рассела Бентли с позывным "Техас", который был убит в Донецке, назвала нелюдями военных РФ. Она требует, чтобы ей отдали останки мужа.

Соответствующее видео вдова любителя "русского мира" записала на кладбище. По ее словам, спустя больше чем месяц после убийства "Техаса", его останки ей все еще не вернули.

Жена Рассела обратилась к командирам 5-й бригады имени Захарченко и попросила вернуть все, что осталось от "Техаса", если в них "осталось хоть что-то человеческое".

Ранее она обращалась к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой помочь ей получить тело.

"Я хотела бы обратиться к президенту Российской Федерации с просьбой оказать максимальное содействие и найти моего мужа либо живым, если это возможно, либо же все-таки отдать мне его останки, чтобы я могла похоронить его по-христиански", — говорила вдова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "Техас" с 2014 года воевал на стороне оккупантов и работал на российскую пропаганду. В апреле 2024 года он без вести пропал в Донецке. По словам его жены, после одного из прилетов Рассел отправился к тому месту, вероятно, чтобы сделать фото, и больше не вернулся. Она якобы обнаружила его автомобиль, а в нем телефон с разорванным аккумулятором. В то же время экс-депутат Одесского горсовета от пророссийской партии высказал свою версию происшествия. По его мнению, кремлевский приспешник "Техас" умер, когда якобы буряты везли его туда, "куда обычно везут шпионов". Затем они поместили его тело в машину и взорвали.