Насмехаются даже z-патриоты: оккупанты используют на фронте "мотомангалы", что это и есть ли в них смысл (фото)

Оккупанты даже уже дали этой поделке свое имя

Российские оккупанты, которые в последнее время все чаще используют мотоциклы на фронте, видимо, от отчаяния начали "модернизировать" своих стальных коней. Выглядит это ноу-хау странно, а его эффективность очень сомнительная.

Об этом пишет "Милитарный". Новой горе-самоделкой россиян является установка колясок и антидроновых "мангалов" на мотоциклы. При этом все это накрыто крышей, а сама коляска имеет расширенные габариты. Нет сетки только в левой проекции, очевидно, для быстрой эвакуации из транспорта.

Исходя из этого, журналисты сделали вывод, что данную технику россияне планируют использовать для выполнения логистических задач, например, подвоза провизии и боеприпасов к боевым позициям.

Стоит отметить, что максимальная средняя нагрузка таких мотоциклов варьируется в пределах 150 килограммов, а такая конструкция значительно уменьшает этот показатель, приводит к нагрузке на шасси и влияет на устойчивость и маневренность мотоцикла. Кроме того, говорится в материале, такая конструкция мало повлияет на вероятность выживаемости мотоциклиста, который в случае поражения получит осколочные ранения.

Сами же оккупанты, судя по постам в соцсетях, гордятся своим новым вундерваффе. Говорят, что таким образом они "адаптируются" под нынешние реалии.

"Встречайте: "Мотомангал". Наши штурмовики из 71 МСП в районе н.п. Работино на запорожском направлении стараются адаптировать всю имеющуюся технику под современные реалии военных действий", — пишут россияне, но даже в их же пабликах над ними насмехаются.

Для справки: в последнее время россияне активно начали использовать мотоциклы на фронте. Используют они их и для штурмов, и для логистических задач. Как отмечает "Милитарный" во время атак успех мотоштурма может зависеть от скорости выявления, реагирования и наличия эффективных средств поражения на позициях защитников. Во время выполнения логистических задач мотоциклы помогают уменьшить время пребывания на открытой местности, соответственно, уменьшая время на обнаружение и поражение.

Однако, несмотря на высокую скорость и маневренность, такой транспорт довольно часто становится легкой целью для FPV-дронов и артиллерии, а из-за отсутствия защиты шансы экипажа на выживание минимальны. Подтверждением тому являются десятки видео уничтожения таких оккупантов.

Напомним, тем временем в Украине создали одну из самых защищенных версий танка Abrams.