7 секций, полувагоны УЗ, места для проезда техники. Стали известны детали о "царь-поезде" оккупантов

Россияне построили "железную стену" на Донбассе

В течение девяти месяцев россияне строили 30-километровую линию из 2100 железнодорожных вагонов, простирающуюся от оккупированной Еленовки до Волновахи. Эта гигантская конструкция, прозванная "царь-поездом", вероятно, будет использоваться в качестве защиты от будущих украинских наступлений.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что "царь-поезд" состоит из разнотипных вагонов, ранее используемых для перевозки угля и металла. Все вагоны украинского производства, по всей видимости, украдены на оккупированных территориях.

Как поделился с "Телеграфом" железнодорожник и военный Игорь, сдвинуть с места эту конструкцию технически невозможно. Однако она не монолитна, а поделена на 7 секций, самая длинная из которых достигает 8,5 км, а самая короткая – 1 км.

— На спутниковых снимках видно, что состав состоит из разнотипных вагонов. Больше всего там обычных полувагонов. Также есть крытые вагоны, платформы, рефрижераторы, немного цистерн. Все эти вагоны – украинские, на них точно можно увидеть отметку УЗ, – говорит Игорь.

Каждый кусок "барьера" скреплен тормозными башмаками, но есть места для проезда техники. Россияне об этом позаботились.

Учитывая, что средняя масса полувагона составляет 23-24 тонны, общая масса "царь-поезда" может составлять более 50 тысяч тонн. В будущем это оборонительное сооружение может стать серьезным препятствием для украинских войск.

Сможет ли "царь-поезд" сдержать темп украинского наступления и стоит ли нам использовать опыт оккупантов, читайте в полном материале "Телеграфа" — Российский "царь-поезд" на Донбассе: в оборонительном сооружении врага уже есть бреши