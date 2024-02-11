Оккупанты на Донбассе создали "царь-поезд", длинной 30 километров: аналитики предположили, для чего он им (фото)

В его составе 2100 вагонов

Российские оккупанты на захваченных территориях украинского Донбасса соорудили очередное "вундерваффе". Им является нечто, которое в сети уже успели окрестить как "царь-поезд".

Об этом сообщает известное украинское мониторинговое сообщество DeepState. По его данным, россияне собрали поезд длинной около 30 километров. В его составе более двух тысяч вагонов.

"Непрерывная конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает 2100 вагонов разного типа. Сооружение этой вагонной многоножки началось в июле 2023 года. Для постройки, очевидно, использовался подвижной состав, украденный с временно оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

Авторы поста отмечают, что объект является весьма специфическим сооружением, эффективность которого сложно оценить на данный момент. При этом задумка "царь-поезда" понятна — препятствие для продвижения Сил Обороны.

"Ее вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а движение техники из-за такой помехи без пробивания коридора невозможно", — отмечают эксперты.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты создали "вундервафлю", которая погибнет в первом бою.