Окупанти на Донбасі створили "цар-поїзд", завдовжки 30 кілометрів: аналітики припустили, для чого він їм (фото)

В його складі 2100 вагонів

Російські окупанти на захоплених територіях українського Донбасу спорудили чергове "вундерваффе". Ним є щось, яке в мережі вже встигли назвати "цар-потяг".

Про це повідомляє відома українська моніторингова спільнота DeepState. За її даними, росіяни зібрали потяг завдовжки близько 30 кілометрів. У його складі понад дві тисячі вагонів.

"Безперервна конструкція з товарних вагонів тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу. Зведення цієї вагонної багатоніжки почалось у липні 2023 року. Для побудови, вочевидь, використовувався рухомий склад, вкрадений з тимчасово окупованих територій", — йдеться у повідомленні.

Автори посту зазначають, що об’єкт є вельми специфічною спорудою, ефективність якої складно оцінити на даний момент. При цьому задум "цар-поїзда" зрозумілий — перешкода для просування Сил Оборони.

"ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий", — зазначають експерти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти створили "вундервафлю", яка загине у першому бою.