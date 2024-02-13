7 секцій, напіввагони УЗ, місця для проїзду техніки. Стали відомі деталі про "цар-потяг" окупантів

Росіяни збудували "залізний мур" на Донбасі

Протягом дев'яти місяців росіяни будували 30-кілометрову лінію з 2100 залізничних вагонів, що простягається від окупованої Оленівки до Волновахи. Ця велетенська конструкція, прозвана "цар-потягом", ймовірно, буде використовуватись як захист від майбутніх українських наступів.

Супутникові знімки свідчать про те, що "цар-потяг" складається з різнотипних вагонів, які раніше використовувались для перевезення вугілля та металу. Всі вагони українського виробництва, очевидно, вкрадені на окупованих територіях.

Як поділився з "Телеграфом" залізничник та військовий Ігор, зрушити з місця цю конструкцію технічно неможливо. Проте вона не монолітна, а поділена на 7 секцій, найдовша з яких сягає 8,5 км, а найкоротша – 1 км.

— На супутникових знімках видно, що потяг складається з різнотипних вагонів. Найбільше там звичайних напіввагонів. Також є криті вагони, платформи, рефрижератори, трохи цистерн. Всі ці вагони — українські, на них точно можна побачити позначку УЗ, — каже Ігор.

Кожен шматок "бар'єру" скріплений гальмівними башмаками, але є й місця для проїзду техніки. Росіяни про це подбали.

Враховуючи, що середня маса піввагона становить 23-24 тонни, то загальна маса "цар-потягу" може складати понад 50 тисяч тонн. В майбутньому, ця оборонна споруда може стати серйозною перешкодою для українських військ.

Чи зможе "цар-потяг" стримати темп українського наступу та чи варто нам використати досвід окупантів, читайте в повному матеріалі "Телеграфу" — Російський "цар-потяг" на Донбасі: в оборонній споруді ворога вже є проломи