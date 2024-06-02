Насміхаються навіть z-патріоти: окупанти використовують на фронті "мотомангали", що це і чи є в них сенс (фото)

Окупанти навіть вже дали цьому виробу своє ім’я

Російські окупанти, які останнім часом все частіше використовують мотоцикли на фронті, мабуть, від розпачу почали "модернізувати" своїх залізних коней. Виглядає це ноу-хау дивно, а його ефективність дуже сумнівна.

Про це пише "Мілітарний". Новою горе-саморобкою росіян є встановлення колясок та антидронових "мангалів" на мотоцикли. При цьому все це накрито дахом, а сама коляска має розширені габарити. Нема сітки тільки в лівій проєкції, очевидно, для швидкої евакуації з транспорту.

Виходячи з цього, журналісти зробили висновок, що цю техніку росіяни планують використовувати для виконання логістичних завдань, наприклад, підвезення провізії та боєприпасів до бойових позицій.

Варто відзначити, що максимальне середнє навантаження таких мотоциклів варіюється в межах 150 кілограмів, а така конструкція значно зменшує цей показник, призводить до навантаження на шасі та впливає на стійкість та маневреність мотоцикла. Крім того, йдеться в матеріалі, така конструкція мало вплине на ймовірність виживання мотоцикліста, який у разі ураження отримає осколкові поранення.

Самі ж окупанти, судячи з постів у соцмережах, пишаються своїм новим вундерваффе. Говорять, що таким чином вони "адаптуються" під нинішні реалії.

"Зустрічайте: "Мотомангал". Наші штурмовики з 71 МСП у районі н.п. Роботино на запорізькому напрямку намагаються адаптувати всю техніку під сучасні реалії воєнних дій", — пишуть росіяни, але навіть у їхніх пабликах з них насміхаються.

Довідково: останнім часом росіяни активно почали використовувати мотоцикли на фронті. Використовують їх і для штурмів, і для логістичних завдань. Як зазначає "Мілітарний", під час атак успіх мотоштурму може залежати від швидкості виявлення, реагування та наявності ефективних засобів ураження на позиціях захисників. Під час виконання логістичних завдань мотоцикли допомагають зменшити час перебування на відкритій місцевості, відповідно зменшуючи час на виявлення та ураження.

Однак, незважаючи на високу швидкість та маневреність, такий транспорт досить часто стає легкою ціллю для FPV-дронів та артилерії, а через відсутність захисту шанси екіпажу на виживання мінімальні. Підтвердженням цього є десятки відео знищення таких окупантів.

Нагадаємо, тим часом в Україні створили одну із найзахищеніших версій танка Abrams.