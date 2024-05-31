"Заменит рыком ракетный залп": Никита Джигурда собрался на войну против Украины, в сети его высмеяли

Актер давно поддерживает действия оккупантов

Российский актер Никита Джигурда собрался на войну против Украины. Он уже выбрал подразделение в котором хочет "служить".

Об этом сообщает российского пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что Джигурда намерен служить в подразделении, где состоят муж российской блогерши Елены Блиновской и бывший адвоката актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

По его словам источника, Джигурда также "собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение". В то же время не уточняется, о каком именно подразделении идет речь.

При этом один из пользователей соцсети X сообщил, что это может быть бывший "Донецкий мобилизационный батальон Оплот" (2014), переформированный затем в "123-й полк НМ ДНР". По его словам, сейчас это подразделение называется "95-й МСП ВС РФ". Стоит отметить, что эта информация нуждается в подтверждении.

В соцсетях уже отреагировали на такое решение Джигурды. В частности, ему пожелали, чтобы украинские военные нашли для него персональный ударный беспилотник.

Кто такой Никита Джигурда

Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Он является актером театра и кино, кинорежиссером, сценаристом и исполнителем песен.

Джигурда делал противоречивые заявления о своем отношении к событиям в Украине. В декабре 2013 года он выступил на сцене Евромайдана, где прочитал собственные стихи, исполнил гимн Украины и поддержал протестующих. При этом уже в 2014 году принял участие в пророссийском митинге в Донецке и заявил о поддержке так называемой "ДНР".

В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. В декабре того же года появилась информация, что он получил российское гражданство по упрощённой процедуре, как гражданин Украины.

Напомним, в начале июня 2023 года Джигурда посещал временно оккупированную Россией территорию Донецкой области. Там он читал стихи российским оккупантам.