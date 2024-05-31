"Замінить риком ракетний залп": Микита Джигурда зібрався на війну проти України, у мережі його висміяли

Актор давно підтримує дії окупантів

Російський актор Микита Джигурда зібрався на війну проти України. Він уже вибрав підрозділ у якому хоче "служити".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РІА Новини з посиланням на джерело. Зазначається, що Джигурда має намір служити в підрозділі, де перебувають чоловік російської блогерки Олени Блиновської та колишній адвокат актора Михайла Єфремова Ельман Пашаєв.

За його словами, Джигурда також "збирається заходити в цей підрозділ і вже запросив так зване відношення". Водночас не уточнюється, про який саме підрозділ йдеться.

При цьому один із користувачів соцмережі X повідомив, що це може бути колишній "Донецький мобілізаційний батальйон Оплот" (2014), переформований потім у "123 полк НМ ДНР". За його словами, зараз цей підрозділ називається "95-й МСП ЗС РФ". Варто зазначити, що ця інформація потребує підтвердження.

У соцмережах вже відреагували на таке рішення Джигурди. Зокрема йому побажали, щоб українські військові знайшли для нього персональний ударний безпілотник.

Хто такий Микита Джигурда

Джигурда народився 27 березня 1961 року в Києві. Він є актором театру та кіно, кінорежисером, сценаристом та виконавцем пісень.

Джигурда робив суперечливі заяви про своє ставлення до подій в Україні. У грудні 2013 року він виступив на сцені Євромайдану, де прочитав власні вірші, виконав гімн України та підтримав протестувальників. При цьому вже у 2014 році взяв участь у проросійському мітингу в Донецьку та заявив про підтримку так званої "ДНР".

2022 року Джигурда підтримав вторгнення Росії в Україну. У грудні того ж року з’явилася інформація, що він отримав російське громадянство за спрощеною процедурою як громадянин України.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року Джигурда відвідував тимчасово окуповану Росією територію Донецької області. Там він читав вірші російським окупантам.