Наговорив на кілька термінів: Пєсков зробив дивну заяву про війну в Україні

Російський чиновник може понести кримінальну відповідальність за свої слова, згідно із законами

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що війна Росії проти України "безглузда". При цьому в тому, що збройний конфлікт все ще не закінчився, він традиційно звинуватив НАТО і країни Заходу.

Про це путінський прессекретар заявив 30 травня під час брифінгу, передає російське видання "Медуза". Також Пєсков стурбований тим, що союзники один за одним дають добро Україні бити своєю зброєю по території Росії.

За словами Пєскова, країни-члени НАТО, США, Німеччини та інші держави останніми днями виходять "на новий виток нагнітання напруженості". Їхні заяви про застосування своєї зброї по російських військових об’єктах він назвав "войовничими" і підкреслив, що союзники України нібито свідомо нагнітають ситуацію.

"Вони всіляко провокують Україну на продовження цієї безглуздої війни. Самі мають намір продовжувати війну з нами — війну в прямому і переносному сенсі. Це все, звичайно ж, неминуче матиме свої наслідки. І це зрештою завдаватиме великої шкоди інтересам тих країн, які пішли шляхом ескалації напруженості", — сказав Дмитро Пєсков.

У мережі не могли проігнорувати цей вислів наближеної до Володимира Путіна людини. Пєскова назвали "божевільним" і зазначили, що він "наговорив на пару термінів": по-перше, назвав війну "війною", а, по-друге, назвав вторгнення Путіна безглуздим. У мережі припустили, що незабаром Пєскову доведеться відповісти за свої слова, адже його висловлювання потрапляють під "закон про фейки" про армію РФ. За це загрожує або штраф у 700 тисяч рублів, або три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що союзники України один за одним схвалюють удари по території РФ західною зброєю. Зокрема, "за" виступають Німеччина, Велика Британія, Франція, Данія, Чехія, Литва та Латвія. Водночас влада Італії, як і раніше, дотримується жорсткої позиції й не схвалює застосування своєї зброї за межами України.

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