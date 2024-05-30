Наговорил на пару сроков: Песков сделал странное заявление про войну в Украине

Российский чиновник может понести уголовную ответственность за свои слова, согласно законам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины "бессмысленная". При этом в том, что вооруженный конфликт все еще не закончился он традиционно обвинил НАТО и страны Запада.

Об этом путинский пресс-секретарь заявил 30 мая во время брифинга, передает российское издание "Медуза". Также Песков обеспокоен тем, что союзники один за другим дают добро Украине бить своим оружием по территории России.

По словам Пескова, страны-члены НАТО, США, Германии и другие государства в последние дни выходят "на новый виток нагнетания напряженности". Их заявления о применении своего оружия по российским военным объектам он назвал "воинственными" и подчеркнул, что союзники Украины якобы сознательно нагнетают ситуацию.

"Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами — войну в прямом и переносном смысле. Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. И это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности", — сказал Дмитрий Песков.

В сети не могли проигнорировать это высказывание приближенного к Владимиру Путину человека. Пескова назвали "умалишенным" и отметили, что он "наговорил на пару сроков": во-первых, назвал войну "войной", а, во-вторых, назвал вторжение Путина бессмысленным. В сети предположили, что вскоре Пескову придется ответить за свои слова, ведь его высказывания попадают под "закон о фейках" про армию РФ. За это грозит либо штраф в 700 тысяч рублей, либо три года лишения свободы.

Напомним, что союзники Украины один за другим одобряют удары по территории РФ западным оружием. В частности, "за" выступают Германия, Великобритания, Франция, Дания, Чехия, Литва и Латвия. В то же время власти Италии по-прежнему придерживаются жесткой позиции и не одобряют применения своего оружия за пределами Украины.

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