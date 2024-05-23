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"Ми вже виграли цю війну": комбриг ЗСУ розповів про ситуацію на фронті та оцінив шанси на перемогу

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Олександр Бакулін Новина оновлена 23 травня 2024, 18:56
Олександр Бакулін. Фото Колаж

Командир 57-ї бригади не виключає, що Україні не вдасться звільнити всі свої території з огляду на снарядний голод

Попри те, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію в Харківській області, російські солдати домагаються поступового прогресу. Це сталося, в тому числі через те, що у Сил оборони України гостро відчувається брак снарядів навіть після схвалення військової допомоги США.

Про це та багато іншого в інтерв’ю телеканалу ABC розповів командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр Бакулін. Але попри складнощі на фронті, він вважає, що Україна вже виграла війну з Росією.

Бакулін розповів, що на півночі Харківської області ситуація залишається складною, але ЗСУ вдалося сповільнити просування окупантів.

"Бої продовжуються. Нам вдалося уповільнити супротивника [але у них] ще є резерви, і вони введуть ці резерви в бій", — сказав він.

Також полковник зазначив, що допомога від США на 60 млрд доларів все ще не прибула на фронт. Нестача снарядів у ЗСУ спостерігається останні кілька місяців, і це помітно по ситуації на фронті.

"Ми розуміємо, наскільки важлива ця допомога. Весь світ розуміє. Так, наші солдати сміливі й відважні, але без цієї допомоги, цієї зброї, снарядів, без цього ми не змогли б продовжувати війну проти Росії. Просто тому, що ми набагато менші за Росію", — зазначив командир 57-ї бригади.

Попри те, що Україні довелося у деяких місцях відвести свої війська, Бакулін не вважає, що війну програно. Але не виключає того, що якоїсь миті доведеться піти на переговори з ворогом і навіть пожертвувати частиною територій. Бакулін навів до прикладу "маленьку Фінляндію", яка воювала проти "великого СРСР" і втратила частину територій, але при цьому продовжила існувати.

"Особисто я вважаю, що ми вже виграли цю війну. Питання в тому, в який момент це закінчиться і на якому етапі... Зрештою, ця війна закінчиться угодою, будь-яка війна закінчується мирними переговорами та угодами", — підкреслив український військовий.

Він додав, що військова допомога від США та інших союзників дуже потрібна Україні. Наша країна бореться за право існувати у цивілізованому світі та просуває цінності, які підтримують і США.

"Ми боремося, тому що хочемо бути з вами; бути частиною цивілізованого світу. Ми хочемо грати у вашій команді. Так, ми зараз переживаємо важкі часи. Але я вірю, що ми боремося за цінності, які США пропагують у світі, і вони завжди дотримувалися цих цінностей", — резюмував Олександр Бакулін.

Також "Телеграф" розповідав про те, що наступ росіян у Харківській області стався раніше запланованого. Стала відома причина, чому це сталося.

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#Харківська область #Війна в Україні #ЗСУ