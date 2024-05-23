"Мы уже выиграли эту войну": комбриг ЗСУ рассказал о ситуации на фронте и оценил шансы на победу

Командир 57-й бригады не исключает, что Украине не удастся освободить все свои территории, учитывая снарядный голод

Несмотря на то, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области, российские солдаты добиваются постепенного прогресса. Это случилось, в том числе и из-за того, что у Сил обороны Украины остро ощущается нехватка снарядов даже после одобрения военной помощи США.

Об этом и многом другом в интервью телеканалу ABC рассказал командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин. Но, несмотря на сложности на фронте, он считает, что Украина уже выиграла войну с Россией.

Бакулин рассказал, что на севере Харьковской области ситуация остается сложной, но ВСУ удалось замедлить продвижение оккупантов.

"Бои продолжаются. Нам удалось замедлить противника [но у них] еще есть резервы, и они введут эти резервы в бой", — сказал он.

Также полковник отметил, что помощь от США на 60 млрд долларов все еще не прибыла на фронт. Нехватка снарядов у ВСУ наблюдается последние несколько месяцев и это заметно по ситуации на фронте.

"Мы понимаем, насколько важна эта помощь. Весь мир понимает. Да, наши солдаты смелые и отважные, но без этой помощи, этого оружия, снарядов, всего, без этого мы не смогли бы продолжать войну против России. Просто потому, что мы намного меньше России", — отметил командир 57-й бригады.

Несмотря на то, что Украине пришлось в некоторых местах отвести свои войска, Бакулин не считает, что война проиграна. Но не исключает того, что в какой-то момент придется пойти на переговоры с врагом и даже пожертвовать частью территорий. Бакулин привел в пример "маленькую Финляндию", которая воевала против "большого СССР" и лишилась части территорий, но при этом продолжила существовать.

"Лично я считаю, что мы уже выиграли эту войну. Вопрос в том, в какой момент это закончится и на каком этапе… В конечном счете эта война закончится соглашением, любая война заканчивается мирными переговорами и соглашениями", — подчеркнул украинский военный.

Он добавил, что военная помощь от США и других союзников очень нужна Украине. Наша страна борется за право существовать в цивилизованном мире и продвигает ценности, которые поддерживают и США.

"Мы боремся, потому что хотим быть с вами; быть частью цивилизованного мира. Мы хотим играть в вашей команде. Да, мы сейчас переживаем трудные времена. Но я верю, что мы боремся за ценности, которые США пропагандируют в мире, и они всегда придерживались этих ценностей", — резюмировал Александр Бакулин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что наступление россиян в Харьковской области случилось раньше запланированного. Стала известна причина, почему это произошло.